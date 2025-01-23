У двох районах Сум упали дрони

Увечері 23 січня у двох районах міста Суми впали БпЛА.
Про це повідомила Сумська міська рада.
«В середині може міститись вибухівка», - попередила влада міста.
Наразі потерпілих немає. На місцях працюють відповідні служби поліції та ДСНС.
У міськраді закликали у разі виявлення підозрілих предметів не підходити і не чіпати їх, а телефонувати за номерами 101 і 102.
«Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не виглядати у вікна під час роботи сил ППО», - нагадали у раді.
- Пізно ввечері 14 січня російська авіація вдарила по інфраструктурі Сум. Внаслідок атаки були пошкоджені адміністративна і складська будівлі. Також вибухова хвиля вибила вікна у житловій двоповерхівці, розташованій поблизу.