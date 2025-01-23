У двох районах Сум упали дрони

Влада міста попередила, що всередині БпЛА може бути вибухівка.

Увечері 23 січня у двох районах міста Суми впали БпЛА.

Про це повідомила Сумська міська рада.

«В середині може міститись вибухівка», - попередила влада міста.

Наразі потерпілих немає. На місцях працюють відповідні служби поліції та ДСНС.

У міськраді закликали у разі виявлення підозрілих предметів не підходити і не чіпати їх, а телефонувати за номерами 101 і 102.

«Просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і не виглядати у вікна під час роботи сил ППО», - нагадали у раді.