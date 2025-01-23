Пентагон підтвердив, що пауза в наданні міжнародної підтримки через указ Трампа не впливає на допомогу Україні

Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI - чинні.

Замороження зовнішньої допомоги Сполученими Штатами не впливає на програми збройної допомоги Україні.

Це підтвердило американське Міністерство оборони Українській службі Голосу Америки.

«Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки», — зазначили у Пентагоні.

Відповідно, це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які підготувала адміністрація Джозефа Байдена, залишаються в силі.

Крім того, указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в міжнародній допомозі США не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів за програмою PDA.

При цьому невідомо, як саме указ може вплинути на невійськову допомогу для нашої держави.