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Пентагон підтвердив, що пауза в наданні міжнародної підтримки через указ Трампа не впливає на допомогу Україні

Контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI - чинні.

Пентагон підтвердив, що пауза в наданні міжнародної підтримки через указ Трампа не впливає на допомогу Україні
Міністерство оборони США
Фото: Вікі

Замороження зовнішньої допомоги Сполученими Штатами не впливає на програми збройної допомоги Україні.

Це підтвердило американське Міністерство оборони Українській службі Голосу Америки.

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«Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки», — зазначили у Пентагоні.

Відповідно, це означає, що контракти на виготовлення зброї для України за програмою USAI, які підготувала адміністрація Джозефа Байдена, залишаються в силі. 

Крім того, указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в міжнародній допомозі США не впливає на будь-які залишкове і раніше заплановане постачання зброї зі складів за програмою PDA.

При цьому невідомо, як саме указ може вплинути на невійськову допомогу для нашої держави. 

  • Як відомо, 21 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, для перевірок, чи відповідають вони його політичним цілям. 
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