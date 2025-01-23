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Зеленський: енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру

Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.

Зеленський: енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні відбулись наради щодо міжнародної роботи, передусім щодо Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів України. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Тому Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. 

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“Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи”, - підсумував голова держави.

  • США готові посилити санкції проти російських нафтових компаній, аби змусити РФ сісти за стіл переговорів з Україною.

  • 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти.

  • Через кілька днів – 16 січня – Штати знову запровадили обмежувальні заходи, зокрема, щодо енергосектору РФ.

  • 16 січня стало відомо, що радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною.
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