Зеленський: енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру

Сьогодні відбулись наради щодо міжнародної роботи, передусім щодо Сполучених Штатів Америки і європейських партнерів України.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
“Мир завдяки силі можливий, ми в цьому абсолютно впевнені. Головне – не збавляти обертів і тиснути на Росію, на єдиного суб’єкта, який хоче цієї війни, який винен у цій війні. Саме Росія старається затягнути агресію та окупацію”, - наголосив президент.
Володимир Зеленський зауважив, що енергоресурси й конкретно нафта – це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. Тому Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів.
“Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, а й для всієї нашої Європи”, - підсумував голова держави.
- США готові посилити санкції проти російських нафтових компаній, аби змусити РФ сісти за стіл переговорів з Україною.
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10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти.
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Через кілька днів – 16 січня – Штати знову запровадили обмежувальні заходи, зокрема, щодо енергосектору РФ.
- 16 січня стало відомо, що радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною.