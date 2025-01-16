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США готові посилити санкції проти нафтових компаній РФ, аби посадити Москву за стіл переговорів з Україною

Таку заяву зробив кандидат у міністри фінансів США Скотт Бессент.

США готові посилити санкції проти нафтових компаній РФ, аби посадити Москву за стіл переговорів з Україною
Скотт Бессент
Фото: Х/Scott Bessent News

Сполучені Штати Америки готові посилити санкції проти російських нафтових компаній, аби змусити РФ сісти за стіл переговорів з Україною.

Про це заявив кандидат у міністри фінансів США Скотт Бессент на слуханнях у комітеті Сенату, повідомляє Financial Times.

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Бессент розкритикував адміністрацію Джо Байдена за те, що вона не ввела більш жорсткі санкції проти Росії.

«У рамках стратегії [Трампа] щодо припинення війни в Україні я на 100 відсотків підтримаю посилення санкцій, особливо щодо російських нафтових компаній, до рівня, який приведе Російську Федерацію до переговорів», — сказав політик.

Також Бессент додав, що вважає санкції США проти Росії, запроваджені Байденом, «недостатньо ефективними».

«Я вважаю, що попередня адміністрація хвилювалася щодо підвищення цін у передвиборчий сезон», – додав кандидат у міністри фінансів.

  • 10 січня Мінфін США оголосив про нові санкції, спрямовані проти видобутку й експорту російської нафти.
  • Через кілька днів – 16 січня – Штати знову запровадили обмежувальні заходи, зокрема, щодо енергосектору РФ.
  • 16 січня стало відомо, що радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною.
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