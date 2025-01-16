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Стармер: Британія через декілька тижнів надасть Україні 150 стволів артилерії

Також вона допоможе з ППО. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років, сказав він на пресконференції в Києві.

Також Україна отримає більше британської ППО – нову мобільну систему, що співфінансована Данією. Загалом же Лондон надасть українцям цього року більше військової допомоги, ніж будь-коли.

"Ми вже виділили 3 млрд фунтів на військову допомогу цього року. І ми будемо іти далі в нашій підтримці. Надамо позику на 2,2 млрд фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами від заморожених російських активів", – сказав прем'єр.

Також британці продовжать тренувати українських військових. Зараз за цією програмою навчання пройшли вже 50 000 осіб

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