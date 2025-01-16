Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду

За вотум недовіри проголосував 131 депутат, треба було набрати 289 голосів.

Прем’єр Франції Франсуа Байру виступає із загальнополітичною заявою на Національних зборах Франції в Парижі, Франція, 14 січня 2

Депутати Національних зборів Франції не підтримали вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Про це повідомляє BFMTV.

Голосували лише ті депутати, які підтримували вотум недовіри уряду.

Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве оголосила результати голосування за недовіру - за це проголосував 131 депутат. Для оголошення вотуму недовіри треба було набрати 289 голосів.

Голосування за недовіру уряду ініціювали депутати ультралівої "Нескореної Франції", "Зелені" та комуністи.

Попередній уряд на чолі з Мішелем Барньє був відправлений у відставку шість тижнів тому.