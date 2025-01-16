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Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду

За вотум недовіри проголосував 131 депутат, треба було набрати 289 голосів.

Національні збори Франції не підтримали вотум недовіри уряду
Прем’єр Франції Франсуа Байру виступає із загальнополітичною заявою на Національних зборах Франції в Парижі, Франція, 14 січня 2
Фото: EPA/UPG

Депутати Національних зборів Франції не підтримали вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Про це повідомляє BFMTV.

Голосували лише ті депутати, які підтримували вотум недовіри уряду.

Спікерка Національної асамблеї Яель Брон-Піве оголосила результати голосування за недовіру - за це проголосував 131 депутат. Для оголошення вотуму недовіри треба було набрати 289 голосів.

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Голосування за недовіру уряду ініціювали депутати ультралівої "Нескореної Франції", "Зелені" та комуністи. 

Попередній уряд на чолі з Мішелем Барньє був відправлений у відставку шість тижнів тому.

  • Ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру Мішелю Барньє та його уряду.

  • До краху уряду призвело рішення Барньє схвалити бюджет без голосування у парламенті.

  • 5 грудня Еммануель Макрон прийняв відставку глави уряду. Барньє та його міністри займатимуться поточними справами до призначення нового кабміну.
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