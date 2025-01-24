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Окупанти порушили в Криму 1139 справ за “дискредитацію армії РФ”

Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.

Окупанти порушили в Криму 1139 справ за “дискредитацію армії РФ”
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

В тимчасово окупованому Криму зростає кількість незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану “дискредитацію збройних сил РФ”.

Про це повідомляє представництво президента в АР Крим.

“Станом на 9 січня 2025 року зафіксовано 1139 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП РФ до т.зв. “судів” на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів", – йдеться у повідомленні.

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З них у 1022 випадках винесені постанови про накладення штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується.

При цьому 466 (46%) постанов винесено щодо жінок, та 555 (54%) – щодо чоловіків.

Сукупний розмір накладених штрафів складає щонайменше 33 млн російських рублів.

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