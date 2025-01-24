Російський завод "Кремній" у Брянську втретє зазнав атаки дронами, - ЦПД

На ньому виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів та іншої військової техніки.

У російському Брянську вже втретє атакували дронами завод "Кремній", на якому виробляють мікроелектроніку для ракетних комплексів та іншої військової техніки, зокрема для "Іскандерів" і безпілотників.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"У Брянську знову атаковано завод "Кремній". На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА", - написав він у Telegram.

"Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство", - додав він.

Раніше про атаку на "Кремній" повідомляли в жовтні 2024 року і в середині січня 2025 року.