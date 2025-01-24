Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Росія атакує газовий ринок ЄС і б'є по українських сховищах
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Судитимуть закарпатського депутата, який переправляв через кордон військовозобов'язаних
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Лубінець повідомив про розстріл росіянами полонених українських військових, прокуратура почала розслідування
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Росія і Крим зазнала масованої атаки дронів (оновлено)
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
​Звільнився з НАБУ детектив, що розслідував корупцію у Держспецзвʼязку, і розіслав колегам листа
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Росіяни атакували Запоріжжя балістикою. Поранені понад 50 людей, убито чоловіка (оновлено)
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
Бої за Часів Яр і Торецьк. Наступна ціль ворога — Костянтинівка
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб підтвердив ураження заводу мікроелектроніки у Брянський області – одного з ключових у Росії

Підприємство виготовляє деталі, які використовують у ракетних комплексах. 

Цієї ночі в російському Брянську Сили оборони вразили завод мікроелектроніки – одне з ключових підприємств цієї галузі промисловості в Росії. На цьому заводі виготовляють широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовують у стратегічно важливих системах озброєння, повідомили в Генштабі.

Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Результати ураження уточнюють. 

Також в Генштабі написали про пожежі внаслідок ударів по виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

"Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 24 січня 2025 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies