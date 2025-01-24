Генштаб підтвердив ураження заводу мікроелектроніки у Брянський області – одного з ключових у Росії

Цієї ночі в російському Брянську Сили оборони вразили завод мікроелектроніки – одне з ключових підприємств цієї галузі промисловості в Росії. На цьому заводі виготовляють широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовують у стратегічно важливих системах озброєння, повідомили в Генштабі.

Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків.

Результати ураження уточнюють.

Також в Генштабі написали про пожежі внаслідок ударів по виробничих потужностях “Рязанської нафтопереробної компанії” та на нафтоперекачувальній станції “Рязань”.

"Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 24 січня 2025 року уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії", – йдеться у повідомленні.