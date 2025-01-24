Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З-поміж повернених "на щиті" Оборонців:

451 з Донецького напрямку;

⁠71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.