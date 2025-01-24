Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
З-поміж повернених "на щиті" Оборонців:
- 451 з Донецького напрямку;
- 71 з Бахмутського напрямку;
- 51 з Вугледарського напрямку;
- 13 з Луганського напрямку;
- 137 із Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.