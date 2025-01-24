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Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

Експерти у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Україна повернула тіла 757 загиблих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

З-поміж повернених "на щиті" Оборонців:

  • 451 з Донецького напрямку;
  • ⁠71 з Бахмутського напрямку;
  • ⁠51 з Вугледарського напрямку;
  • 13 з Луганського напрямку;
  • 137 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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