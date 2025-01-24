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Сили оборони: ворог активно застосовує дрони та КАБи на півночі України

Окрім FPV-дронів і "Шахедів", ворог активно застосовує КАБи.

Сили оборони: ворог активно застосовує дрони та КАБи на півночі України
Збитий "шахед"
Фото: ДПСУ

На північному кордоні ворог активно застосовує авіаційні засоби нападу – від БПЛА до керованих авіабомб.

Про це в телеефірі сказав речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Укрінформ".

"На північному кордоні ворог активно застосовує авіаційну компоненту – це скиди вибухових пристроїв з БпЛА, FPV-дрони, а також останніми днями фіксуємо запуски керованих авіабомб. Ворог активно застосовує з Курської та Брянської областей різними маршрутами БпЛА систем "Шахед" і "Герань" як вночі, так, навіть, і вдень", — розповів Мисник. 

Військовий застерігає мешканців північного прикордоння не чіпати приземлені РЕБами ворожі безпілотники, оскільки ті можуть вибухнути.

"Сили оборони на повітряних рубежах, крім того, що збивають безпілотники, так і подавляють їх РЕБами, і вони втрачають управління та падають. Зокрема у передмісті Сум і Чернігова. Звертаємо увагу місцевого населення на те, що під час цих падінь не спрацьовує ударна частина безпілотників і слід викликати спеціалізовані служби, а не вдаватися до самостійних дій щодо них", — наголосив Мисник.

  • Вночі росіяни здійснили 2 обстріли Краснопільської громади на Сумщині, також у регіоні збили 14 “шахедів"
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