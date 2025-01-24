Йдеться про низку населених пунктів Комарської та Криворізької громади. Наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки дві родини з трьома дітьми

На Донеччині вирішили почати примусову евакуацію родин з дітьми у двох громадах через обстріли.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Прийнято рішення почати обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми з населених пунктів Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта Комарської громади та сіл Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка Криворізької громади.

Наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій – 34.

“Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів! Евакуація – це складно, проте вона рятує життя вам та вашим рідним!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення. Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 83 людини, у тому числі 3 дитини.