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Пропагував ідеї "руского міра": на Херсонщині судитимуть священника УПЦ МП

У своїх промовах священник закликав до зміни меж території України.

Пропагував ідеї "руского міра": на Херсонщині судитимуть священника УПЦ МП
Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині судитимуть священнослужителя УПЦ (МП), який виправдовував агресію РФ та пропагував ідеї "руского міра".

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо священнослужителя УПЦ (МП). Його обвинувачують у публічних закликах до зміни меж території України та запереченні окупації частини України (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 436-1 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Зокрема, у вересні 2022 року, перебуваючи в окупованій на той час Білозерці, священник під час публічних заходів висловлював підтримку країні-агресорці.

У своїх промовах він закликав до зміни меж території України, підтримував окупацію регіону та його "входження" до складу РФ, а також пропагував ідеї "руского міра".

  • СБУ затримала 20-річного інтернет-провокатора з Черкас, який вихваляв російських окупантів і 2,5 роки переховувався в монастирях УПЦ (МП) Тернопільської та Чернівецької областей. 
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