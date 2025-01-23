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Сирський: 155 бригада "поступово набуває визначених бойових спроможностей"

Головком відвідав Покровський напрямок. 

Сирський: 155 бригада "поступово набуває визначених бойових спроможностей"
Головнокомандувач відвідав Покровський напрямок
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про роботу на Покровському напрямку, де ворог зосередив основні зусилля та веде активний наступ. Він розповів, що приділив особливу увагу 155 окремій механізованій бригаді.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що ця укомплектована і тренована за допомогою Франції бригада, "Анна Київська", зіткнулася з великою кількістю випадків СЗЧ бійців – понад 1000. Її колишнього командира вчора арештували на два місяці з правом вийти під заставу. 

У Сухопутних військах таку ситуацію пояснювали низькою ефективністю командирів середньої ланки. 

"Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців. Окремо хочу подякувати міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання щодо підготовки і оснащення вищезазначеної військової частини", – сказав головком. 

Він відзначив воїнів, які героїчно стримують переважаючі сили ворога на Покровському напрямку: механізовані бригади, ДШВ і бригаду ударних БпЛА "Птахи Мадяра". 

командир Птахів Мадяра
Фото: Головнокомандувач у Facebook
командир Птахів Мадяра

Головнокомандувач Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок
Фото: Головнокомандувач в Facebook
Головнокомандувач Олександр Сирський відвідав Покровський напрямок

"Вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб. Попрацював в окремому полку БПС, щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою", – повідомив Сирський. 

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