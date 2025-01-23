Президент України: заморожування війни було б виграшним для росіян

Перед початком переговорів Україна хотіла би отримати гарантії безпеки і відведення ворога до меж до початку повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року

Заморожування війни – це не найкраща позиція для України. Для України було б добре, якби перемовини з Росією почалися після того, як ворог відійде до меж станом до початку повномасштабного вторгнення, сказав у інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі український президент Володимир Зеленський.

Однак багато залежить від того, чи однаково Україна і союзники бачать справедливість. Справедливі перемовини, на погляд президента, це коли Україна буде з союзниками, а Росія буде одна.

На думку Зеленського, почати переговори з росіянами без умови відходу окупантів – це слабка позиція, і вона виграшна для Росії.

"Тому що вони нічого не втрачають, тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили. Бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", – сказав президент.

Тому до початку перемовин потрібні гарантії безпеки. Але ці гарантії мають бути не від росіян, бо слова вони не тримають. Гарантії мають дати президент США Дональд Трамп і Європа.