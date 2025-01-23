Буданов: КНДР відправить до РФ ще 150 ракет малої дальності

КНДР може надіслати на Курщину додаткову піхоту, але цих солдатів буде небагато

КНДР може додатково направити свої війська в Курську область Росії та надасть у 2025 році ще 150 балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські снаряди та системи.

Як розповів очільник української розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов виданню War Zone, минулого року Пхеньян надіслав Росії 148 таких ракет.

Очільник української розвідки зазначив, що за останні три місяці Північна Корея надала Росії близько 120 170-мм самохідних артилерійських установок М1989 «Коксан» і 120 240-мм реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М-1991. Імовірно, у майбутньому надішле ще принаймні стільки ж.

За словами Буданова, артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені суто для російських цілей.

Також він заявив, КНДР може надіслати на Курщину додаткову піхоту, але цих солдатів буде небагато. Проте Буданов "не вражений" їхніми можливостями і назвав їх "біологічними роботами".