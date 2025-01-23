Росія застосувала вночі по Україні 92 безпілотники та 4 балістичні ракети

У ніч на 23 січня 2025 року (із 19.00 22 січня) росіяни атакували Україну 92-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. Також ворог застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил. Станом на 09.30 підтверджено збиття 57-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Три БпЛА перебувають у повітрі, бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по місту Запоріжжя, на жаль, є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина.