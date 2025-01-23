Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї

Метою є перекриття каналів збуту і вилучення трофейної зброї і боєприпасів.

Поліція сьогодні, 23 січня, організувала понад 1000 одночасних обшуків у справах організації нелегального продажу і зберігання зброї. Головна мета – перекриття каналів збуту і зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів і речовин.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці. Деталі спецоперації в поліції обіцяли озвучити згодом.