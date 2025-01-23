У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
У Туреччині затримали дев'ятьох через пожежу в готелі, внаслідок якої загинули 76 людей
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Єгор Чернєв, народний депутат: «Трамп реально може закінчити війну за пів року»
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
Wall Street Journal: Трамп доручив спецпредставнику Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
22 штати позиваються проти указу Трампа щодо скасування громадянства за правом народження
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
«Дуже веселий час» Дональда Трампа: боротьба з нелегальними мігрантами, TikTok, кадри, замороження допомоги та смертна кара
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
Ніколаєнко: Міноборони не погодило рішення Наглядової ради АОЗ продовжити контракт з її директоркою Мариною Безруковою
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї

Метою є перекриття каналів збуту і вилучення трофейної зброї і боєприпасів. 

Поліція проводить понад 1000 одночасних обшуків по країні у справах незаконного продажу зброї
Поліція влаштувала спецоперацію з виявлення каналів збуту зброї
Фото: скріншот

Поліція сьогодні, 23 січня, організувала понад 1000 одночасних обшуків у справах організації нелегального продажу і зберігання зброї. Головна мета – перекриття каналів збуту і зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів і речовин.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці. Деталі спецоперації в поліції обіцяли озвучити згодом. 

  • У вересні правоохоронці повідомили про підозру 116 підозрюваним у причетності до каналу збуту нелегального озброєння. Тоді провели понад 100 обшуків. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies