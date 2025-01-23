У Запоріжжі ​росіяни знищили енергетичний об'єкт, понад 20 000 абонентів – без світла

У Запоріжжі росіяни знищили один із енергетичних об'єктів, унаслідок чого понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж ночі ворог двічі атакував обласний центр. "Шахедами" знищив один з енергетичних об’єктів. Без електрики залишилися мешканці та об'єкти критичної інфраструктури: котельні, заклади охорони здоров'я та соцзахисту.

Тривога тривала понад 6 годин. Під ранок росіяни вдарили ще раз, вже балістикою. За словами Федорова, окупанти випустили 4 ракети, тип яких встановлюють. Він додав, що ракети підлетіли на територію області за 3,5 хв від початку повітряної тривоги, а через декілька секунд поцілили у центр Запоріжжя.

Поранені 25 людей, серед них двомісячний хлопчик. 10 осіб знаходяться у стані середньої тяжкості. Постраждали рятувальники та енергетики, які ліквідовували наслідки ворожої атаки на енергооб’єкт.

Наразі без світла залишаються понад 20 тисяч абонентів, ще 17 тисяч - без теплопостачання. На місцях влучань працюють всі служби, до ліквідації наслідків долучилися і благодійники. Розгорнуті пункти незламності.