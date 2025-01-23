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​Російська армія за добу втратила 1340 солдатів

Від початку вторгнення втрати противника склали близько 825 320 осіб.

​Російська армія за добу втратила 1340 солдатів
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1340 окупантів, 6 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 825 320 (+1340) осіб,
  • танків ‒ 9850 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20497 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22256 (+62) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3714 (+3).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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