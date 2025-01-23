​Російська армія за добу втратила 1340 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1340 окупантів, 6 ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 825 320 (+1340) осіб,
- танків ‒ 9850 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22256 (+62) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 3714 (+3).
Дані уточнюються.