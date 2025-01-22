Експосадовця Міноборони Лієва взяли під варту з можливістю внести заставу

Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Міноборони Олександру Лієву у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 9 млн грн застави. Лієва підозрюють у постачанні бракованих великокаліберних кулеметів до ЗСУ і завданні збитків державі.
Про це повідомляє Суспільне.
В Октябрському районному суді Полтави ексчиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 52 дні з можливістю внесення застави 9 млн 84 тис. грн.
Лієв перебуватиме в СІЗО до 14 березня. Відомо, що засідання по справі Лієва переносили двічі через неявку прокурора.
Захист Лієва зазначає, що справа стосується постачання кулеметів для Збройних сил України. "Фактично частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половини кулеметів було здійснено постачання. І, як стверджує сторона обвинувачення, в ході або випробувань, або їх використання було виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів".
"Відповідно, такі дії Лієва, на думку прокурора, попадають під дією статті 191 Кримінального кодексу України — це розтрата державних коштів, або статті 114 при 1 — це перешкоджання Збройним силам України", — зазначив адвокат.
- 14 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт.
- Мова йде про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів.
- У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія перерахувала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - на словацького посередника, компанію Sevotech.
- Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено так і не було.
- 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
- 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
- Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
- 30 січня ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід. Адвокати підозрюваного заявили, що підслідність справи було порушено і прокурор Офісу генерального прокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо обрання "запобіжки".