Експосадовця Міноборони Лієва взяли під варту з можливістю внести заставу

Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Міноборони Олександру Лієву у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 9 млн грн застави. Лієва підозрюють у постачанні бракованих великокаліберних кулеметів до ЗСУ і завданні збитків державі.

Про це повідомляє Суспільне.

В Октябрському районному суді Полтави ексчиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 52 дні з можливістю внесення застави 9 млн 84 тис. грн.

Лієв перебуватиме в СІЗО до 14 березня. Відомо, що засідання по справі Лієва переносили двічі через неявку прокурора.

Захист Лієва зазначає, що справа стосується постачання кулеметів для Збройних сил України. "Фактично частина кулеметів не була вчасно поставлена, були повернуті кошти за ці кулемети. Половини кулеметів було здійснено постачання. І, як стверджує сторона обвинувачення, в ході або випробувань, або їх використання було виявлені суттєві недоліки в певній кількості тих кулеметів".

"Відповідно, такі дії Лієва, на думку прокурора, попадають під дією статті 191 Кримінального кодексу України — це розтрата державних коштів, або статті 114 при 1 — це перешкоджання Збройним силам України", — зазначив адвокат.