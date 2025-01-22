Печерський суд обрав запобіжний захід екскомандиру 125-ої бригади Горбенку

22 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екскомандирові 125 окремої бригади ТрО Артурові Горбенку, передає «Громадське».
Горбенко фігурує у справі про провал оборони Харківщини.
Екскомандира відправили під варту на два місяці. Він може внести заставу у розмірі 25 млн грн.
Адвокат заявив, що така сума застави для Горбенка неспівмірна із доходами «військовослужбовця на пенсії» і навів слова прокурора, який обіцяв просити про 10 млн грн.
Захист готує апеляцію на цей рішення.
Справа про оборону Харківщини
- Цього тижня ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
- Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
- УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
- Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
- 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. Але того ж дня екскомандувача ОТУ «Харків знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.