Печерський суд обрав запобіжний захід екскомандиру 125-ої бригади Горбенку

Його відправили під варту на 2 місяці з альтернативою застави.

22 січня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екскомандирові 125 окремої бригади ТрО Артурові Горбенку, передає «Громадське».

Горбенко фігурує у справі про провал оборони Харківщини.

Екскомандира відправили під варту на два місяці. Він може внести заставу у розмірі 25 млн грн.

Адвокат заявив, що така сума застави для Горбенка неспівмірна із доходами «військовослужбовця на пенсії» і навів слова прокурора, який обіцяв просити про 10 млн грн.

Захист готує апеляцію на цей рішення.

Справа про оборону Харківщини