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У Києві затримали чоловіка, який намагався вбити працівника ДБР

За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Києві затримали чоловіка, який намагався вбити працівника ДБР
Ніж, яким поранили працівника ДБР
Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який скоїв замах на працівника ДБР. Чоловік, бажаючи уникнути відповідальності за скоєний раніше злочин, з ножем напав на правоохоронця та поранив його.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем проживання 28-річного киянина, якого підозрюють у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік. 

Затриманий нападник
Фото: Нацполіція
Затриманий нападник

Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника.

Пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я, а слідчі столичної поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Затриманому повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. 

Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.

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