У Києві затримали чоловіка, який намагався вбити працівника ДБР

У Києві затримали чоловіка, який скоїв замах на працівника ДБР. Чоловік, бажаючи уникнути відповідальності за скоєний раніше злочин, з ножем напав на правоохоронця та поранив його.

Про це повідомили у Нацполіції.

Співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем проживання 28-річного киянина, якого підозрюють у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень та втік.

Фото: Нацполіція Затриманий нападник

Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника.

Пораненого правоохоронця медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я, а слідчі столичної поліції затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру за ст. 348 Кримінального кодексу України - замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.

Суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави, йому загрожує до п'ятнадцяти років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.