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Відсьогодні повноваження голови Верховної ради правосуддя виконує Дмитро Лук’янов

Напередодні закінчився строк повноважень на цій посаді Григорія Усика.

Відсьогодні повноваження голови Верховної ради правосуддя виконує Дмитро Лук’янов
Фото: ВРП

У зв’язку із закінченням строку, на який головою Вищої ради правосуддя було обрано Григорія Усика, з 23 січня 2025 року повноваження голови виконує заступник голови Дмитро Лук’янов.

Як зазначає ВРП, Григорій Усик був обраний головою Вищої ради правосуддя 23 січня 2023 року 15 голосами.

Відповідно до статті 22 закону "Про Вищу раду правосуддя" голова Вищої ради правосуддя обирається з членів Вищої ради правосуддя строком на два роки. 

Відповідно до пункту 3.1. регламенту ВРП повноваження голови Ради припиняються у разі закінчення строку, на який його було обрано.

Заступник голови ВРП виконує обов’язки очільника ради в разі його відсутності, забезпечує підготовку справ до розгляду та здійснює інші повноваження, визначені законом та регламентом.

Дмитро Лук’янов виконуватиме обов’язки до обрання голови ВРП.

Зазначимо, Вища рада правосуддя – це колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади. 

Вища рада правосуддя була утворена у 2017 році на заміну Вищій раді юстиції.

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