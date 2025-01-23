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У Житомирі агенти РФ планували підірвати поліцейських, які приїхали б на виклик

Агентами виявилися 19-річні мешканці Дніпропетровщини. 

У Житомирі агенти РФ планували підірвати поліцейських, які приїхали б на виклик
Один із затриманих агентів
Фото: СБУ

У Житомирі російських агентів, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102.

Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції. 

Для вчинення теракту затримані завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП).

У квартирі правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, замаскований у м’якій іграшці, портативній колонці та термосі з вибухонебезпечною речовиною. Також знайшли два мобільних телефони, які призначалися для спостереження та активації вибухівки. 

Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.

Вибухівка, схована у іграшці
Фото: СБУ
Вибухівка, схована у іграшці

За допомогою віддаленого доступу ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські.

До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на «гарячу лінію» Національної поліції.

Один із затриманих ворожих агентів
Фото: СБУ
Один із затриманих ворожих агентів

Затриманими виявилися двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини. Вони отримали завдання від спецслужб РФ через Telegram-канал. Молодикам доручили забрати сумку з невідомим вмістом за вказаною їм геолокацією в Андрушівській громаді Житомищини. Надалі вони доставили її до орендованої квартири багатоповерхового будинку, розташованого в центрі Житомира. За це їм пообіцяли заплатити 3 тис доларів США. 

Правоохоронці встановлюють особу замовника, який координував злочинні дії. Призначено низку експертиз для встановлення складу вилучених речовин.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Наприкірнці минулого року на Житомирщині затримали переселенця та місцеву наркозалежну за підозрою у підриві вибухівки біля ТЦК.
  • А місяцем раніше затримали 5 агентів Росії, які вчинили теракт у центральній частині Житомира біля відділку поліції.
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