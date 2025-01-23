У Житомирі російських агентів, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на 102.

Про це повідомили у СБУ, Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Для вчинення теракту затримані завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП).

У квартирі правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій, замаскований у м’якій іграшці, портативній колонці та термосі з вибухонебезпечною речовиною. Також знайшли два мобільних телефони, які призначалися для спостереження та активації вибухівки.

Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.

Фото: СБУ Вибухівка, схована у іграшці

За допомогою віддаленого доступу ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські.

До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на «гарячу лінію» Національної поліції.

Фото: СБУ Один із затриманих ворожих агентів

Затриманими виявилися двоє 19-річних мешканців Дніпропетровщини. Вони отримали завдання від спецслужб РФ через Telegram-канал. Молодикам доручили забрати сумку з невідомим вмістом за вказаною їм геолокацією в Андрушівській громаді Житомищини. Надалі вони доставили її до орендованої квартири багатоповерхового будинку, розташованого в центрі Житомира. За це їм пообіцяли заплатити 3 тис доларів США.

Правоохоронці встановлюють особу замовника, який координував злочинні дії. Призначено низку експертиз для встановлення складу вилучених речовин.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.