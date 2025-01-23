На Донеччині за минулу добу і сьогодні вранці від обстрілів 1 людина загинула і 10 отримали поранення.

“За 22 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – написав очільник ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, як повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, рано вранці Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор.

Поранення отримали 2 людини. На щастя, не важкі.

Пошкоджено близько 20 будинків.

На місці працюють всі відповідні комунальні служби.