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На Донеччині за минулу добу і сьогодні вранці від обстрілів 1 людина загинула і 10 отримали поранення

Усі постраждалі – у Костянтинівці.

На Донеччині за минулу добу і сьогодні вранці від обстрілів 1 людина загинула і 10 отримали поранення
Фото: фейсбук / Олександр Гончаренко

На Донеччині за минулу добу і сьогодні вранці від обстрілів 1 людина загинула і 10 отримали поранення.

“За 22 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – написав очільник ОВА Вадим Філашкін.

 

Крім того, як повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, рано вранці Краматорськ зазнав ворожого обстрілу - приватний сектор.

Поранення отримали 2 людини. На щастя, не важкі. 

Пошкоджено близько 20 будинків. 

На місці працюють всі відповідні комунальні служби.

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