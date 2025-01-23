Зеленський: я говорив Трампу – коли всі навколо хотітимуть закінчити війну, то не захоче Путін

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

Володимир Зеленський розповів, що говорив американському президентові Дональду Трампу про своє бажання закінчити війну. Однак Україна має іти до завершення війни у позицій сили, сказав президент України в інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

На його думку, "найдешевшими" гарантіями безпеки для України був би вступ до НАТО. Але гарантії потрібні і до вступу в будь-який безпековий Альянс.

"Я йому говорив, що Україна як ніхто хоче закінчити війну. Ми не хотіли її починати. Ми готові йти на те, щоб закінчити її. Але ми повинні бути в сильній позиції – ось що я говорив президенту Трампу. Але я йому сказав відверто, може він це і мав на увазі: ви побачите, я йому сказав, пане президенте, ви побачите, коли всі навколо будуть хотіти закінчити війну, ви побачите, що Путін не буде її закінчувати. Не буде хотіти її закінчити", – сказав він.

Тому потрібна сила – мир через силу.

Зеленський вважає, що Путін хворий ідеєю війни і тим, щоб не дати Україні жити незалежно.