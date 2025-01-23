Зеленський: я говорив Трампу – коли всі навколо хотітимуть закінчити війну, то не захоче Путін

Володимир Зеленський розповів, що говорив американському президентові Дональду Трампу про своє бажання закінчити війну. Однак Україна має іти до завершення війни у позицій сили, сказав президент України в інтерв'ю Bloomberg на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
На його думку, "найдешевшими" гарантіями безпеки для України був би вступ до НАТО. Але гарантії потрібні і до вступу в будь-який безпековий Альянс.
"Я йому говорив, що Україна як ніхто хоче закінчити війну. Ми не хотіли її починати. Ми готові йти на те, щоб закінчити її. Але ми повинні бути в сильній позиції – ось що я говорив президенту Трампу. Але я йому сказав відверто, може він це і мав на увазі: ви побачите, я йому сказав, пане президенте, ви побачите, коли всі навколо будуть хотіти закінчити війну, ви побачите, що Путін не буде її закінчувати. Не буде хотіти її закінчити", – сказав він.
Тому потрібна сила – мир через силу.
Зеленський вважає, що Путін хворий ідеєю війни і тим, щоб не дати Україні жити незалежно.
- Після вступу на посаду Дональд Трамп сказав, що український президент хоче закінчити війну.
- Учора він закликав Росію укласти угоду про закінчення війни, в інакшому випадку він може обкласти російський імпорт митом та впровадити додаткові санкції проти росіян.