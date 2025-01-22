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Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»

«Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше», – наголосив американський президент.

Трамп закликав РФ укласти угоду з Україною про завершення війни, інакше будуть «високі податки, тарифи і санкції»
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social закликав Росію укласти угоду з Україною про завершення війни, передає «Європейська правда».

Трамп написав, що «не хоче нашкодити Росії», «любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним», нагадавши, що «Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 мільйонів життів».

Тому американський президент вирішив «з огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику послугу». «Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! Далі буде тільки гірше», – наголосив Трамп і додав, що коли найближчим часом цієї угоди не буде, то в нього не буде «іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується».

«Покінчімо з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом! Ми можемо зробити це легким або важким шляхом – і легкий шлях завжди кращий. Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя», - йдеться в дописі президента США.

  • За інформацією Wall Street Journal, новий американський президент доручив спецпредставнику по Україні і Росії, відставному генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за сто днів. 
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