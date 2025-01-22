Фінляндія і союзники збільшують присутність у Балтійському морі

Фінляндія посилює свою присутність у Балтійському морі і направляє туди декілька своїх кораблів для спостереження у рамках місії НАТО та спільних навчань.
Про це йдеться у повідомленні ВМС країни.
Військово-морські сили Фінляндії візьмуть участь у місії Baltic Sentry як на своїх кораблях, так і на суднах Альянсу.
"Посилення заходів зі спостереження та навчань є продовженням операцій НАТО в мирний час, спрямованих на посилення стримування НАТО, посилення спостереження та збереження регіональної безпеки в Балтійському морі", – зазначили у ВМС.
Протягом наступних тижнів кілька кораблів і підрозділів ВМС будуть там присутні залежно від ситуації та вимог місії.
Окрім кораблів під національним керівництвом, ВМС Фінляндії упродовж найближчих днів розмістять один ракетний катер класу "Хаміна" у складі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1), який там перебуватиме протягом січня та лютого. Судно буде працювати в регіоні Балтійського моря.
"Посилена присутність у співпраці з іншими органами влади захищає морські сполучення та інфраструктуру, які є життєво важливими для всіх нас, і ми тісно залучені до цієї співпраці", – зауважив заступник начальника штабу з операцій ВМС капітан Марко Лааксонен.
- Місію Baltic Sentry НАТО запустило у Балтійському морі днями.
- У місії беруть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів. Військові задіють також інші передові технології.
- Швеція заявила, що направить кораблі та літак для посилення присутності НАТО у Балтійському морі.
- Раніше НАТО також заявило, що відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі.
- 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.