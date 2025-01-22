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Фінляндія і союзники збільшують присутність у Балтійському морі

У Балтійське море Фінляндія направляє декілька кораблів. 

Фінляндія і союзники збільшують присутність у Балтійському морі
Ракетний катер типу «Хаміна» у Балтійському морі
Фото: ВМС Фінляндії

Фінляндія  посилює свою присутність у Балтійському морі і направляє туди декілька своїх кораблів для спостереження у рамках місії НАТО та спільних навчань.

Про це йдеться у повідомленні ВМС країни.

Військово-морські сили Фінляндії візьмуть участь у місії Baltic Sentry як на своїх кораблях, так і на суднах Альянсу. 

"Посилення заходів зі спостереження та навчань є продовженням операцій НАТО в мирний час, спрямованих на посилення стримування НАТО, посилення спостереження та збереження регіональної безпеки в Балтійському морі", – зазначили у ВМС.

Протягом наступних тижнів кілька кораблів і підрозділів ВМС будуть там присутні залежно від ситуації та вимог місії. 

Окрім кораблів під національним керівництвом, ВМС Фінляндії упродовж найближчих днів розмістять один ракетний катер класу "Хаміна" у складі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1), який там перебуватиме протягом січня та лютого. Судно буде працювати в регіоні Балтійського моря.

"Посилена присутність у співпраці з іншими органами влади захищає морські сполучення та інфраструктуру, які є життєво важливими для всіх нас, і ми тісно залучені до цієї співпраці", – зауважив заступник начальника штабу з операцій ВМС капітан Марко Лааксонен.

  • Місію Baltic Sentry НАТО запустило у Балтійському морі днями.
  • У місії беруть участь фрегати та патрульні літаки, а також невеликий флот морських дронів. Військові задіють також інші передові технології. 
  • Швеція заявила, що направить кораблі та літак для посилення присутності НАТО у Балтійському морі. 
  • Раніше НАТО також заявило, що відправляє близько 10 кораблів для охорони кабелів у Балтійському морі.
  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. Згодом у пошкодженні кабелю запідозрили російський танкер Eagle S.  
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