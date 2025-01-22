Фінляндія і союзники збільшують присутність у Балтійському морі

Фінляндія посилює свою присутність у Балтійському морі і направляє туди декілька своїх кораблів для спостереження у рамках місії НАТО та спільних навчань.

Про це йдеться у повідомленні ВМС країни.

Військово-морські сили Фінляндії візьмуть участь у місії Baltic Sentry як на своїх кораблях, так і на суднах Альянсу.

"Посилення заходів зі спостереження та навчань є продовженням операцій НАТО в мирний час, спрямованих на посилення стримування НАТО, посилення спостереження та збереження регіональної безпеки в Балтійському морі", – зазначили у ВМС.

Протягом наступних тижнів кілька кораблів і підрозділів ВМС будуть там присутні залежно від ситуації та вимог місії.

Окрім кораблів під національним керівництвом, ВМС Фінляндії упродовж найближчих днів розмістять один ракетний катер класу "Хаміна" у складі Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1), який там перебуватиме протягом січня та лютого. Судно буде працювати в регіоні Балтійського моря.

"Посилена присутність у співпраці з іншими органами влади захищає морські сполучення та інфраструктуру, які є життєво важливими для всіх нас, і ми тісно залучені до цієї співпраці", – зауважив заступник начальника штабу з операцій ВМС капітан Марко Лааксонен.