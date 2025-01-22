Зеленський і Стубб обговорили 27 пакет допомоги від Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із фінським колегою Александром Стуббом на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 27 пакет допомоги Україні.

Як зазначили у Офісі президента, також на зустрічі йшлося про кроки для наближення справедливого миру та гарантії безпеки.

Зеленський подякував Стуббу за останній пакет санкцій щодо тіньового флоту та "за багато ваших конкретних кроків, за всі пакети допомоги й підтримку наших людей".

Крім цього на зустрічі обговорили зміцнення обороноздатності України, гарантії безпеки та посилення санкцій проти Росії. Усі ці кроки необхідні для наближення справедливого й тривалого миру, що є спільною метою України та Фінляндії, а запрошення для нашої держави на вступ до НАТО – ключова та найдієвіша гарантія безпеки.

Окрему увагу приділили інвестиціям у внутрішнє виробництво дронів, зокрема за данською моделлю, та розвитку оборонно-промислової співпраці.

"Ми продовжуватимемо підтримку України. Немає жодних питань щодо цього. Це все – про вашу незалежність, ваш суверенітет і вашу територіальну цілісність. Ми захоплюємося тим, що ви робите", – наголосив президент Фінляндії.Президенти також узгодили дати наступних зустрічей.