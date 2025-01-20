МЗС: Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям

У міністерстві закордонних справ України привітали угоду між Ізраїлем та ХАМАСом та зазначили, що наша держава і надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

"В Україні вітають досягнення принципової домовленості між Державою Ізраїль та ХАМАС щодо стабілізації в Секторі Газа та звільнення взятих у полон заручників. Сподіваємося, що сторонам вдасться на практиці досягти стійкого завершення збройного конфлікту, який призвів до непоправних людських втрат і серйозного руйнування об’єктів соціальної та гуманітарної інфраструктури", – зазначили у міністерстві і закликали сторони неухильно дотримуватися взятих на себе зобов’язань.

Також згадали посередницькі зусилля США, Держави Катар і Єгипту, завдяки яким вдалося домовитися про звільнення заручників та досягти взаємоприйнятних підходів щодо майбутніх етапів стабілізації ситуації у Секторі Газа.

У МЗС наголосили, що критично важливим залишається забезпечення безперешкодного доступу до Сектору Газа причетних структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій задля надання невідкладної допомоги палестинцям.

"Україна готова продовжувати надавати допомогу тим, хто її потребує, зокрема постачати продовольство цивільним людям у кризових ситуаціях. Україна й надалі надаватиме гуманітарну підтримку палестинцям, допомагатиме зусиллям із подолання гуманітарної катастрофи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близькосхідний мирний процес має бути відновлений шляхом беззастережного виконання сторонами відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також інших попередньо досягнутих міжнародних домовленостей.