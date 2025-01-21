Чернєв: строки служби для демобілізації залежать від МО і Генштабу

Строки служби, після яких можлива демобілізація, залежить від міністерства оборони і Генштабу, тому що саме вони знають, яка ситуація на фронті і яка є кількість людей. Про це в програмі "Дорослий погляд" на LB live розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв.

Він нагадав, що рік тому, під час напрацювання мобілізаційного законопроєкту, депутати пропонували прописати можливість демобілізації для тих, хто прослужив два роки, з яких рік – на передовій. Тоді норми про демобілізацію прибрали через запит Генштабу і міноборони.

"Ми пропонували хоч якийсь компроміс", – сказав нардеп.

Чернєв додав, що Генштаб розуміє кількість людей, яка потрібна і яку він теоретично може відпустити. На думку нардепа, брак кадрів, на яких можна замінити захисників, які воюють із перших днів, це відповідальність ТЦК, ВЛК, МСЕК, які "роздавали" групи інвалідності за хабарі. Саме несправедливість у цьому питанні, коли одні можуть "порішати", а інші ідуть воювати, є причиною такої ситуації з мобілізацією, вважає депутат. Він також додав, що зараз заброньована величезна кількість людей – 900 000, і не факт, що всі працюють у критичній інфраструктурі. Кількість заброньованих уже переглядають.

Положення про демобілізацію за наполяганням головнокомандувача не вносили до мобілізаційного законопроєкту, який набув чинності торік. Тоді пояснювали, що демобілізацію мають врегулювати окремим документом. До того, як демобілізацію прибрали, обговорювали різні підстави, зокрема, несення служби на передовій протягом 36 місяців.