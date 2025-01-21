На його думку, всі європейські країни повинні витрачати стільки на безпеку, скільки треба, а не стільки, скільки звикли.

Президент Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для участі в заході він сьогодні прибув до Швейцарії.

У виступі, трансльованому Офісом президента, він говорив про майбутнє Європи. Зеленський сказав, що майбутнє – не лише про ідеї, а про людей, про їхнє життя в світі, який постійно змінюється.

Зеленський згадав про нового президента США Дональда Трампа і те, які зміни може принести його влада. Він вважає, що Штати є незамінним союзником для Європи, і всі європейці занепокоєні, чи це не зміниться. Водночас в Штатах, за словами президента, ніхто не турбується про те, чи залишиться їхнім союзником Європа.

"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим. Я пам'ятаю минулорічний безпековий саміт у Сінгапурі – Shangri-la Dialog. Представники США відкрито сказали: їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихо-Океанський регіон. Другим є Близький Схід та регіон Затоки. І лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації", – сказав Зеленський.

Він вважає, що Європа не може собі дозволити собі бути другою або третьою, не може допустити, аби світ рухався без неї. Тому, на його думку, Європі треба змагатися і відбутися як сильному та незамінному гравцю.

Президент нагадав, що Росія виробляє в декілька разів більше боєприпасів, аніж вся Європа.

"Росія може виставити близько 1,3-1,5 млн солдат. Ми маємо близько 800 000. Друга після нас – Франція – понад 200 000 військ. потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше", – сказав Зеленський, підкресливши, що тому потрібно всім об'єднатися.

Президент закликав європейців інвестувати в українську оборонку, зокрема в виготовлення ППО, дронів та артилерії.

"Європа потребує власної версії Залізного купола. Ми не можемо сподіватися на волю кількох столиць у тому, що стосується безпеки", – вважає він.

Окремо він наголосив на важливості енергетичної незалежності від Росії. Також Зеленський закликав європейців бути активнішими в питаннях технологічного розвитку, зокрема штучного інтелекту.

"Уже алгоритми TikTok сильніші, ніж деякі уряди", – сказав він.