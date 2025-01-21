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Зеленський сьогодні виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

У середу, 22 січня, запланована сесія з обговоренням Формули миру для України.

Зеленський сьогодні виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні о 15:30 за Києвом виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За програмою, перед Зеленським виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц, а ще раніше заплановано спеціальне звернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і віцепрем'єра Держради КНР Діна Сюесяна. 

На одній із сесій учасники форуму обговорять "Мир через силу", зростання оборонних видатків у Західній і Центральній Європі до 350 млрд євро (що більше, ніж наприкінці Холодної війни), а також -  майбутнє трансатлантичного альянсу, зростання загроз на континенті та європейську оборонну стратегію. 

Серед спікерів - прем'єр Швеції Ульф Крістерссон, президент Фінляндії Александр Стубб, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Крістофер Г. Каволі, а також лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

У середу, 22 січня, запланована сесія з обговоренням Формули миру для України за участю очільника офісу президента Андрія Єрмака та Єнса Столтенберга, колишнього генсека НАТО у 2014-2024 роках, а також медіа-брифінг о 12:00 щодо гарантування безпечного майбутнього української енергетики за участю глави енергохолдингу ДТЕК Максима Тімченка та президента й CEO Vestas Хенріка Андерсена.

У четвер вранці відбудеться сесія "Україна: Дорога вперед" із обговоренням війни та перспектив мирної угоди і відновлення. Її учасниками стануть глави МЗС України та Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, голова європарламенту Роберта Мецола та президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Загалом цьогоріч головною темою ВЕФ у Давосі є "Співпраця заради інтелектуальної епохи", а предметами обговорення визначено геоекономічну невизначеність, переосмислення зростання, роль штучного інтелекту та захист планети в процесі змін.

Очікується, що у форумі візьмуть участь близько 3 тисяч представників із понад 130 країн, зокрема 60 глав держав та урядів і 900 керівників провідних компаній світу та компаній-партнерів форуму.

На полях форуму з 20 до 23 січня працює "Український дім". Крім організації традиційного Українського сніданку та співорганізації Українського дому, Фонд Пінчука у співпраці з Офісом президента України також презентує новий проект "Твоя країна понад усе - Перемагай з нами". 

У 2024 році видання POLITICO визнало Український дім у Давосі з виставкою Deciding Your Tomorrow найкращим павільйоном.

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