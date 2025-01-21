Генсек НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду

На інавгурацію 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Вашингтоні відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На своїй сторінці у мережі X посадовець привітав нового господаря Білого дому та висловив впевненість, що "разом ми можемо досягти миру - через силу та через НАТО".

Рютте також анонсував увімкнення "турборежиму" збільшення витрат на безпеку та оборонного виробництва. Раніше Дональд Трамп вимагав від країн-членів НАТО підняти рівень витрат на військові потреби до 5% ВВП, в той час як на саміті у Вашингтоні Альянс погодив необхідність використання на оборону бодай 3%.