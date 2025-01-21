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Генсек НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду

Написав про "турборежим" збільшення виробництва та фінансування озброєння.

Генсек НАТО Марк Рютте привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду
Марк Рютте та Дональд Трамп у 2018 році
Фото: EPA/UPG

На інавгурацію 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Вашингтоні відреагував генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На своїй сторінці у мережі X посадовець привітав нового господаря Білого дому та висловив впевненість, що "разом ми можемо досягти миру - через силу та через НАТО". 

Рютте також анонсував увімкнення "турборежиму" збільшення витрат на безпеку та оборонного виробництва. Раніше Дональд Трамп вимагав від країн-членів НАТО підняти рівень витрат на військові потреби до 5% ВВП, в той час як на саміті у Вашингтоні Альянс погодив необхідність використання на оборону бодай 3%. 

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