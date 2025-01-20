МКС готується до санкцій з боку адміністрації Трампа, — Guardian

Керівництво Міжнародного кримінального суду побоюється, що нова адміністрація США запровадить проти нього економічні санкції.

Керівництво Міжнародного кримінального суду готується до того, що нова адміністрація США запровадить проти МКС економічні санкції.

Про це пише The Guardian.

Посадовці МКС готуються до того, що адміністрація Трампа після приходу до влади введе жорсткі фінансові обмеження та обмеження на пересування проти суду та його керівництва. Зокрема, це стосується головного прокурора та суддів.

За інформацією джерел The Guardian, Міжнародний кримінальний суд готується до "найгіршого сценарію", за якого США запровадять санкції проти інституції на додаток до заходів, спрямованих проти окремих осіб.

Водночас, санкції проти високопосадовців суду не завдадуть значних клопотів, на відміну від санкцій проти всієї інституції, які становитимуть загрозу для існування МКС.

"Занепокоєння полягає в тому, що санкції будуть використані, щоб закрити суд, знищити його, а не просто зв’язати йому руки", — сказав один із представників МКС.

Основні послуги, які опиняться під загрозою через інституційні санкції, включають доступ МКС до банківських і платіжних систем, ІТ-інфраструктури та страхових провайдерів.

Однією з ключових проблем, які виникли в останні місяці, є залежність МКС від Microsoft, яка поглибилася в останні роки після того, як головний прокурор Карім Хан уклав партнерство з компанією для перегляду систем суду. Призупинення доступу до неї паралізує розслідування суду.