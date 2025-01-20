Байден превентивно помилував генерала у відставці Міллі та доктора Фаучі, а також своїх родичів

В останній день свого президенства Джо Байден помилував низку посадовців, які могли б зіткнутись із переслідуванням з боку Трампа.

Президент США Джо Байден у понеділок, 20 січня, превентивно помилував декількох осіб, щоб захистити їх від майбутніх переслідувань з боку новообраного президента Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times.

Серед заздалегідь помилуваних у списку Байдена опинилися колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та колишній головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі, а також всі члени двопартійного комітету Палати представників, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року, включно з колишньою конгресменкою Ліз Чейні.

"Це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити», додавши, що «навіть коли люди не зробили нічого поганого — і насправді вчинили правильно — і в кінцевому підсумку будуть виправдані, сам факт розслідування або судового переслідування може завдати непоправної шкоди репутації і фінансам", — заявив Байден.

Як зазначає The New York Times, превентивне помилування Джо Байдена перетворює конституційне повноваження президента щодо прощення на захисний щит від помсти його наступника.

"Жоден інший президент не використовував виконавче помилування таким широким і відкритим способом, щоб перешкодити наступнику, який, на його думку, зловживатиме своєю владою", — зазначає видання.

За інформацією ABC.news, Байден помилував також кількох близьких родичів. "Я застосовую свої повноваження згідно з Конституцією, щоб помилувати Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валері Байден Оуенс, Джона Т. Оуенса та Френсіса В. Байдена, — заявив він. — Видачу цих помилувань не слід помилково сприймати як визнання того, що вони були причетні до будь-яких протиправних дій".

Рішення Байдена було прийнято після того, як Дональд Трамп попередив про список ворогів, наповнений, серед іншого, тими, хто намагався притягнути його до відповідальності за спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року та його роль у штурмі Капітолію США 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, 2 грудня 2024 року президент Байден помилував свого сина Гантера у справах про незаконне зберігання зброї та ухилення від сплати податків, а також превентивно за будь-які інші злочини, які він міг скоїти з 2014-го по 2024-й.