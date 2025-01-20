Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Смерть Путіна»: нейромережевий франкенштейн
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
Хто збирався будувати в столичному ботсаду, наскільки це можливо і до чого тут Київрада
ГоловнаСвіт

Подружжя Байденів вилетіло з Капітолію на об’єднану базу Ендрюс

СІм'я колишнього президента планує повернутися до свого будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер

Подружжя Байденів вилетіло з Капітолію на об’єднану базу Ендрюс
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Джо Байден і колишня перша леді Джилл Байден залишали Капітолій США і попрямували на вертольоті на об’єднану базу Ендрюс, звідки потім вирушать до Каліфорнії. Військово-повітряна база Повітряних сил США Ендрюс розташована у штаті Меріленд, тут на постійній основі дислокується два літаки Boeing VC-25A, так звані Air Force One, особисті літаки президента США.

До трапу гелікоптера їх провели президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп.

Джозеф і Джилл Байдени планують повернутися до свого будинку у Вілмінгтоні, штат Делавер, який був їх основною резиденцією впродовж десятиліть.

46-й президент США також заявив, що «не йде» з публічного життя і планує продовжувати працювати над політичними ініціативами через Інститут Байдена при Університеті Делавера та Центр дипломатії та глобальної взаємодії Пенна Байдена у Вашингтоні. Він також має намір зосередитися на зборі коштів для своєї президентської бібліотеки, яка, ймовірно, буде розташована в Делавері.

Нагадаємо, сьогодні Джозеф Байден превентивно помилував генерала у відставці Міллі та доктора Фаучі, а також своїх родичівв, які могли б зіткнутись із переслідуванням з боку Дональда Трампа.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies