Дональд Трамп пообіцяв стати миротворцем і створити найсильнішу армію, яку коли-небудь бачили

47-й президент США Дональд Трамп заявив у своїй промові, що хоче увійти в історію як «миротворець і об’єднувач», будуючи «найсильнішу армію, яку ми коли-небудь бачили».

«Як і в 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати свій успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найголовніше, війнами, у яких ми ніколи не візьмемо участь», — сказав Трамп.

«Наша сила зупинить усі війни та принесе новий дух єдності у світ, який був злим, жорстоким і абсолютно непередбачуваним», — додав він.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із лідером Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після інавгурації. Як повідомив канал CNN із посиланням на обізнані у цьому питанні джерела, темою розмови буде обговорення особистої зустрічі у найближчі місяці, щоб «спробувати покласти край війні в Україні».