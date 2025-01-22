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У МЗС Фінляндії впевнені у завершенні війни цьогоріч

"Ніхто не заслуговує на мир більше, ніж Україна".

У МЗС Фінляндії впевнені у завершенні війни цьогоріч
Еліна Валтонен
Фото: EPA/UPG

Під час дискусійної панелі "Дипломатія в умовах безладу" на Всесвітньому економічному форумі у Давосі міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що очікує мирної угоди про припинення війни в Україні цього року.

Як пише "Укрінформ", очільниця МЗС нагадала, що не так давно відвідала Київ і переконалася: "ніхто не заслуговує миру більше, ніж Україна та українські діти".

Валтонен також підкреслила, що питання миру в Європі стоїть не упродовж останніх трьох років, а понад десяти. І увесь цей час "саме Росія не хотіла миру, бо інакше, очевидно, вона б не вдерлася у сусідню країну". 

Українці, на думку дипломатки, "виконали величезну роботу, змогли захистити себе і мають повне право на мир на своїй території, згідно зі Статутом ООН". 

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