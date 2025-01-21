Україна підписала безпекову угоду з Албанією. ОПУ оприлюднив текст документа

Україна та Албанія підписали у Давосі угоду на 10 років про довгострокове співробітництво та підтримку. Текст документа з’явився на сайті Офісу Президента.

Від України документ підписав Володимир Зеленський, від Албанії - прем'єр-міністр Еді Рама.

Сторони засудили «неспровоковану, невиправдану та незаконну повномасштабну агресивну війну Росії проти України, яка є проявом порушення міжнародного права, включно зі Статутом ООН, Гельсінським заключним актом і Паризькою хартією».

Албанія підтримала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з територіальним морем, і визнає невід’ємне право нашої держави на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

«Албанія шукатиме всі можливі способи та пропонуватиме Україні подальшу безпекову й оборонну підтримку в усіх сферах, зосереджуючись на найбільш нагальних потребах України, сприяючи підвищенню оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. Албанія підтримує Концепцію майбутніх Збройних Сил України та продовжуватиме брати участь у міжнародних зусиллях з підтримки модернізації Сил оборони України як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях, а також у співпраці з партнерами (наприклад, у межах Європейського Союзу, НАТО та Контактної групи з питань оборони України) для забезпечення їхньої більшої оперативної сумісності з НАТО», - зазначено у тексті документа.

Політика країни полягає в тому, щоб допомагати нашій державі у збереженні якісної оборонної та військової переваги, підтримувати тренування військових, надавати підтримку через Комплексний пакет допомоги НАТО (CAP). Крім того, обидві держави спільно працюватимуть над зміцненням військового потенціалу України. Крім того, Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою.

Країни визначатимуть можливості для поглиблення оборонно-промислового співробітництва, включно зі спільним оборонним виробництвом, зокрема з локалізацією в Україні. Також Албанія співпрацюватиме з Україною для визначення потенційних джерел фінансування з метою підтримки українських оборонно-промислових проєктів і посиленням захисту переданих технологій та прав інтелектуальної власності.

Серед інших домовленостей – співпраця у сфері розвідки, безпеки на морі, кібербезпеки, протидії ворожій пропаганді та маніпуляціям, боротьби зі злочинністю, протидії торгівлі людьми і наркотиками.

Албанія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо встановлення справедливого й тривалого миру і прикладе своїх зусиль, аби залучити, зокрема країни Глобального Півдня для реалізації української формули миру та участі у відповідних зібраннях на самітах миру та робочих групах.

Країна-партнер висловилася на підтримку створення спецтрибуналу для Росії, за компенсацію завданих збитків, за повернення українських дітей, посилення санкцій проти РФ, а також за вступ України в НАТО і ЄС. Албанія надаватиме гуманітарну допомогу, допомагатиме у відбудові нашої держави і заохочуватиме албанські підприємства, фонди та установи брати активну участь у проєктах, спрямованих на відбудову української економіки.