Ці залишки боєприпасів правоохоронці вилучали під час оглядів по всій території області впродовж двох місяців.

На Сумщині вибухотехніки знищили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Фахівці вибухотехнічної служби сумської поліції успішно виконали складну операцію зі знешкодження предметів та пристроїв, що несуть небезпеку для людей", – зазначили правоохоронці.

Ці залишки боєприпасів правоохоронці вилучали під час оглядів по всій території області впродовж двох місяців.Серед знайденого були вибухові частини безпілотних літальних апаратів, ракет, авіабомб, боєприпасів, гранат та інші небезпечні об’єкти.

Вибухотехніки зібрали та вивезли вилучене до спеціально відведеного місця, де все знищили шляхом контрольованого підриву.

"В умовах воєнних дій заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів є важливими для спокою та захисту місцевих жителів. Поліція закликає громадян бути обережними, повідомляти про підозрілі предмети та ні в якому разі не намагатися самостійно їх переміщувати чи знешкоджувати", – наголосили у поліції.