Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині сапери знищили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд

Ці залишки боєприпасів правоохоронці вилучали під час оглядів по всій території області впродовж двох місяців.

На Сумщині сапери знищили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд
Розмінування території
Фото: Нацполіція

На Сумщині вибухотехніки знищили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд.

Про це повідомили у Нацполіції. 

"Фахівці вибухотехнічної служби сумської поліції успішно виконали складну операцію зі знешкодження предметів та пристроїв, що несуть небезпеку для людей", – зазначили правоохоронці. 

Ці залишки боєприпасів правоохоронці вилучали під час оглядів по всій території області впродовж двох місяців.Серед знайденого були вибухові частини безпілотних літальних апаратів, ракет, авіабомб, боєприпасів, гранат та інші небезпечні об’єкти. 

Вибухотехніки зібрали та вивезли вилучене до спеціально відведеного місця, де все знищили шляхом контрольованого підриву.

"В умовах воєнних дій заходи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів є важливими для спокою та захисту місцевих жителів. Поліція закликає громадян бути обережними, повідомляти про підозрілі предмети та ні в якому разі не намагатися самостійно їх переміщувати чи знешкоджувати", – наголосили у поліції.

  • У 2024 році військові сапери очистили понад 252 000 га територій.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies