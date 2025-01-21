Лікарі попередили про небезпечний для дітей тренд у TikTok – створення петарди із засобом очищення труб “Кріт”

Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в Охматдиті госпіталізували чимало дітей із подібними травмами.

Лікарі попередили про небезпечний для дітей тренд у TikTok – створення петарди з пляшки засобу “Кріт”.

Як повідомляє Охматдит, останнім часом у TikTok поширюється небезпечний тренд – створення петарди з пляшки, засобу для очищення труб «Кріт», води та фольги. Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в Охматдиті госпіталізували чимало дітей із подібними травмами.

Чому це небезпечно?

Наслідки таких «експериментів» можна порівняти з вибухом боєприпасів.

Найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, особливо обличчя.

Основний удар припадає на очі: це масивні опіки повік, кон’юнктиви та рогівки, що можуть спричинити втрату зору.

Симптоми: сильний біль, неможливість розплющити очі, сльозотеча, світлочутливість і навіть повна втрата зору.

Що робити після травмування?

Негайно надайте першу допомогу: промийте очі великою кількістю чистої води, не використовуйте жодних інших засобів.

Викличте швидку допомогу. У більшості випадків такі травми потребують госпіталізації та тривалого лікування.

Лікарі звернулися до дітей та батьків: “не ризикуйте життям заради тренду! Відео для TikTok може закінчитися тижнями в лікарні, серйозними травмами та втратою зору. Безпека важливіша за лайки! Батьки, обговоріть із дітьми небезпеку цього тренду. Ваша розмова може врятувати їхнє життя та здоров’я. Бережіть себе та своїх близьких!”

Нещодавно на Львівщині трьох підлітків госпіталізували з глибокими опіками обличчя після спроби зробити петарди за інструкцією з ТікТок.