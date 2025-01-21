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​На Тернопільщині командир взводу нараховував підлеглому 1 млн гривень "бойових" за ремонт будинку своєї доньки

Солдат із квітня 2023 року до грудня не був на передовій, а працював на приватному будівництві.

​На Тернопільщині командир взводу нараховував підлеглому 1 млн гривень "бойових" за ремонт будинку своєї доньки
Фото: ДБР

УТернопільській області працівники Державного бюро розслідувань викрили командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї дочки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією викрили командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Він використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою "бойових", - ідеться в повідомленні.

Військовослужбовці підрозділу були задіяні у виконанні завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати".

Солдат погодився на пропозицію командира і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві.

"За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях", - зазначили в ДБР.

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