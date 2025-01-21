​На Тернопільщині командир взводу нараховував підлеглому 1 млн гривень "бойових" за ремонт будинку своєї доньки

УТернопільській області працівники Державного бюро розслідувань викрили командира взводу, який майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї дочки.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією викрили командира взводу однієї з військових частин на Тернопільщині. Він використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою "бойових", - ідеться в повідомленні.
Військовослужбовці підрозділу були задіяні у виконанні завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки на Тернопільщині. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати".
Солдат погодився на пропозицію командира і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві.
"За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях", - зазначили в ДБР.