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Умєров заявив, що відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА

Міністр каже, що це дає можливість швидко забезпечити потреби бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління.

Умєров заявив, що відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що у грудні відомство передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників, передає пресслужба відомства.  

Міністр каже, що це дало можливість швидко забезпечити потреби бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління. 

“Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міноборони. Відтепер щомісяця між бригадами ЗСУ розподілятиметься 2,5 млрд грн для закупівлі БПЛА. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті”, – заявив міністр. 

Він зазначив, що це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України.

  • У 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.
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