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У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

Працюють над тим, щоб повернути інші види відстрочок.

У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

У застосунку "Резерв+" знову стали доступними відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. 

"Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+", – написала вона.

Також працюють над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступними в "Резерв+". 

  • 19 грудня минулого року Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.Пізніше віцепрем'єр Стафанішина повідомила, що Росія здійснила кібератаку на держреєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту Їхню роботу тимчасово призупинили. 
  • 5 січня у "Резерв+" відновили послугу відстрочки від мобілізації для багатодітних.
  • Можливість оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+" з'явилася 9 листопада 2024. 
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