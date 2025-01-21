У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів

Працюють над тим, щоб повернути інші види відстрочок.

У застосунку "Резерв+" знову стали доступними відстрочки для студентів, аспірантів і докторантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+", – написала вона.

Також працюють над тим, щоб інші типи відстрочок стали доступними в "Резерв+".