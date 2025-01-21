У Куп'янську ворог знову атакував поліцейських

Окупанти знову атакували поліцейських у Куп'янську Харківської області. Вони вдарили по правоохоронцях дроном "Молния-2", повідомили в МВС.

Троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено службове атво.

Також пошкоджено цивільну машину.

"Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.