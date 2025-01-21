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У Куп'янську ворог знову атакував поліцейських

Поранені також цивільні.

У Куп'янську ворог знову атакував поліцейських
Росіяни атакували поліцію
Фото: МВС у Telegram

Окупанти знову атакували поліцейських у Куп'янську Харківської області. Вони вдарили по правоохоронцях дроном "Молния-2", повідомили в МВС

Троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено службове атво. 

Також пошкоджено цивільну машину. 

"Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік", – йдеться у повідомленні. 

  • Удари по поліції – часто вживана практика окупантів. Зокрема, саме в Куп'янську. Учора, 20 січня, ворог поцілив дроном по службовому авто поліції, коли воно виїжджало з міста Куп'янськ. Постраждали двоє правоохоронців. 
  • Нерідко ворог атакує правоохоронців і під час повторних ударів, умисне б'ючи в уже обстріляне місце. 
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