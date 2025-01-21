У Куп'янську ворог знову атакував поліцейських

Окупанти знову атакували поліцейських у Куп'янську Харківської області. Вони вдарили по правоохоронцях дроном "Молния-2", повідомили в МВС.
Троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Пошкоджено службове атво.
Також пошкоджено цивільну машину.
"Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.
- Удари по поліції – часто вживана практика окупантів. Зокрема, саме в Куп'янську. Учора, 20 січня, ворог поцілив дроном по службовому авто поліції, коли воно виїжджало з міста Куп'янськ. Постраждали двоє правоохоронців.
- Нерідко ворог атакує правоохоронців і під час повторних ударів, умисне б'ючи в уже обстріляне місце.