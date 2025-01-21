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На Міжпарламентській раді Україна-НАТО закликали Альянс прийняти підхід «Мир через силу»

У заяві закликали дати нашій державі більше ракет, систем ППО і багатоцільових бойових літаків.

На Міжпарламентській раді Україна-НАТО закликали Альянс прийняти підхід «Мир через силу»
Олександр Корнієнко і Аудронюс Ажубаліс
Фото: Facebook/Oleksandr Korniyenko

За результатами засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО ухвалили заяву щодо підтримки України у протидії російській агресії та закликали члени Альянсу посилити допомогу.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

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У заяві наголосили на непохитній підтримці України з боку членів Альянсу і зазначили, що військова і невійськова допомога має вирішальне значення для протидії російському просуванню.

«Ми вітаємо важливі рішення, прийняті на Вашингтонському саміті, а також заяву лідерів Альянсу про те, що шлях нашої держави до членства в НАТО є незворотним. Подальша підтримка залишається необхідною для забезпечення перемоги України, яка відновить мир і стабільність в Європі та за її межами», - додав Корнієнко.

Також у заяві закликали лідерів країн-членів Альянсу прийняти підхід «Мир через силу» і подвоїти зусилля, спрямовані на те, щоб у 2025 році надати Україні «можливість ефективно захищатися».

«Ми закликаємо союзників активізувати зусилля щодо оснащення України для ефективної оборони у 2025 році, зокрема, постачання ракет середньої дальності, систем протиповітряної оборони та багатоцільових бойових літаків; а також повністю привести обороноздатність України у відповідність до стандартів НАТО до 2028 року», - зазначено в документі.

Також ідеться про запрошення нашої держави до вступу в Альянс, ініціативи щодо притягнення російських сил і посадових осіб до відповідальності за порушення прав людини, воєнні злочини, злочин агресії та інші порушення міжнародного права.

  • Парламентська асамблея НАТО інституційно відокремлена від Альянсу, але є важливою сполучною ланкою між блоком і парламентами країн НАТО. 
  • Міжпарламентська рада Україна-НАТО (UNIC) була створена у 1998 році для забезпечення більшої прозорості в реалізації Хартії НАТО-Україна та демонстрації парламентського інтересу та участі у співпраці між блоком і нашою державою.
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