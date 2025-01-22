Зеленський запропонував президенту ПАР долучитися до повернення депортованих РФ українських дітей

Також йшлося про можливість участі ПАР у лікуванні та реабілітації поранених українців та українок.

Сиріл Рамафоса і Володимир Зеленський у Давосі, 22 січня 2025

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Давосі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, передає Офіс президента України.

Зеленський розповів про кроки, які робить Україна для наближення справедливого миру, і наголосив на тому, що на цьому шляху надзвичайно важливі глобальні зусилля всіх країн, які поважають принципи Статуту ООН.

Президент України відзначив головування Південно-Африканської Республіки в G20 цьогоріч, а також подякував за участь представників ПАР у тематичних конференціях на основі Формули миру.

Зеленський запропонував Південно-Африканській Республіці зробити внесок у повернення незаконно депортованих Росією українських дітей і запросив приєднатися до Міжнародної коаліції.

Окремо під час зустрічі обговорили можливість участі ПАР у лікуванні та реабілітації поранених українців та українок.

Зеленський і Рамафоса також доручили міністрам закордонних справ підготувати взаємні візити лідерів.