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Зеленський закликав Алієва “тиснути на Росію, щоб змусити говорити правду” щодо авіатрощі літака AZAL

Також глави держав обговорили збільшення товарообігу і співпрацю в енергетичній сфері.

Зеленський закликав Алієва “тиснути на Росію, щоб змусити говорити правду” щодо авіатрощі літака AZAL
Зеленський і Алієв у Давосі, 22 січня 2025
Фото: Офіс президента

У Давосі відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та президента Азербайджану Ільхама Алієва, передає Офіс президента України. 

Зеленський іще раз висловив співчуття Ільхаму Алієву та всьому народові Азербайджану у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» (AZAL) та загибеллю людей. 

“Докази з місця трагедії очевидні, важливо тиснути на Росію, щоб змусити її говорити правду”, – йдеться у повідомленні.

Президент Азербайджану розповів про перебіг розслідування, зокрема про обставини, які вже вдалося встановити.

Одна з ключових тем зустрічі – двосторонні відносини та їх розвиток у майбутньому, зокрема збільшення товарообігу між державами на перспективу, а також співпраця в енергетичній сфері.

Окремо Зеленський відзначив гуманітарну допомогу Україні, зокрема підтримку української енергетики, реалізацію програми з реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, а також допомогу з гуманітарним розмінуванням.

Крім того, азербайджанські компанії беруть участь у відбудові України та реалізують інвестиційні проєкти. Наша держава цінує готовність продовжувати їх, йдеться у повідомленні.

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